|На Донбассе очередное обострение. Где было неспокойно
|30.03.2018 06:39
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За минувшие сутки боевики террористических организаций ДНР и ЛНР совершили 57 обстрелов позиций сил АТО. Двое украинских военных получили ранения, а еще один боевую травму.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, информирует svodka.net.
«В частности, на Донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберный пулеметом и вооружения БМП боевики обстреляли наши укрепления в районе Павлополя. Минометы калибра 82-мм оккупанты применили по защитникам Широкиного, а гранатометы разных типов и стрелковое оружие — около Авдеевки, Водяного, Гнутова, Песков, Опытного, Новотроицкого, Лебединского и Пищевика», — говорится в сообщении.
Также неспокойной было возле Талаковки, Каменки, Марьинки и Верхнеторецкого.
На Луганском направлении обстрелы зафиксированы возле Артемова и Луганского.
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