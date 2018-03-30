За минувшие сутки боевики террористических организаций ДНР и ЛНР совершили 57 обстрелов позиций сил АТО. Двое украинских военных получили ранения, а еще один боевую травму.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, информирует svodka.net.

«В частности, на Донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберный пулеметом и вооружения БМП боевики обстреляли наши укрепления в районе Павлополя. Минометы калибра 82-мм оккупанты применили по защитникам Широкиного, а гранатометы разных типов и стрелковое оружие — около Авдеевки, Водяного, Гнутова, Песков, Опытного, Новотроицкого, Лебединского и Пищевика», — говорится в сообщении.

Также неспокойной было возле Талаковки, Каменки, Марьинки и Верхнеторецкого.

На Луганском направлении обстрелы зафиксированы возле Артемова и Луганского.

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