В лондонском "Гатвик" аэропорту во время буксировки самолета на взлетную полосу один из сотрудников попал под шасси.

Инцидент произошел из-за невыполнения правил техники безопасности, передает со ссылкой на .

По неосторожности сотрудника сервисной компании Dnata подошел слишком близко к шасси, и как следствие его нога попала под колесо. Освобождали мужчину спасатели, во время операции был поврежден сам самолет. Известно, что он должен был выполнять рейс Лондон - Санкт-Петербург, однако из-за инцидента самолет заменили на резервный борт. Теперь поврежденное воздушное судно требует ремонта, его временно вывели из эксплуатации.

Пострадавший сотрудник получил серьезную травму нижней конечности, его доставили в госпиталь Святого Георгия в Тутинге.

В Международном аэропорту Израиля Бен-Гурион столкнулись два самолета. Один из лайнеров собирался лететь в Берлин, другой планировал рейс в Рим.

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