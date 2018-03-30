|В аэропорту Лондона работник попал под шасси самолета
|30.03.2018 06:44
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В лондонском "Гатвик" аэропорту во время буксировки самолета на взлетную полосу один из сотрудников попал под шасси.
Инцидент произошел из-за невыполнения правил техники безопасности, передает со ссылкой на .
По неосторожности сотрудника сервисной компании Dnata подошел слишком близко к шасси, и как следствие его нога попала под колесо. Освобождали мужчину спасатели, во время операции был поврежден сам самолет. Известно, что он должен был выполнять рейс Лондон - Санкт-Петербург, однако из-за инцидента самолет заменили на резервный борт. Теперь поврежденное воздушное судно требует ремонта, его временно вывели из эксплуатации.
Пострадавший сотрудник получил серьезную травму нижней конечности, его доставили в госпиталь Святого Георгия в Тутинге.
В Международном аэропорту Израиля Бен-Гурион столкнулись два самолета. Один из лайнеров собирался лететь в Берлин, другой планировал рейс в Рим.