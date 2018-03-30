В случае начала настоящей гонки вооружений США обязательно выиграют.

Такое предупреждение сделал президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает NBC News со ссылкой на два источника в окружении американского лидера, информирует svodka.net.

«Если вы хотите вновь начать гонку вооружений, мы можем это устроить, но выиграю ее я», — подчеркнул американский президент.

После этого высказывания он больше не касался темы напряженности между странами.

При этом телеканал не называет дату разговора. Официальных сообщений о такого рода предупреждении от Трампа не поступало.

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