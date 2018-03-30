|"Мы можем это устроить": Трамп тайно поговорил с Путиным и предупредил его
|30.03.2018 06:47
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В случае начала настоящей гонки вооружений США обязательно выиграют.
Такое предупреждение сделал президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает NBC News со ссылкой на два источника в окружении американского лидера, информирует svodka.net.
«Если вы хотите вновь начать гонку вооружений, мы можем это устроить, но выиграю ее я», — подчеркнул американский президент.
После этого высказывания он больше не касался темы напряженности между странами.
При этом телеканал не называет дату разговора. Официальных сообщений о такого рода предупреждении от Трампа не поступало.
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