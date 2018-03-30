За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” совершили 57 обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня два военнослужащих ВСУ получили ранения, ещё один — боевое травмирование. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” продолжают обстреливать позиции сил АТО применив при этом вооружение запрещено минского договоренностями.

“В частности, на Донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП боевики обстреляли наши укрепления в районе Павлополь. Минометы калибра 82 мм оккупанты применили по защитниках Широкино, а гранатометы различных типов и стрелковое оружие — близко Авдеевки, Водяного, Гнутово, Песков, Опытно, Новотроицкого, Лебединского и Пищевика. Также под огонь из крупнокалиберных пулеметов попали защитники Талаковка, Каменки, Марьинки и Верхнеторецком, а с БМП — Гнутово, Талаковка и Пищевика. Кроме этого, стрелковое оружие оккупанты применили по нашим позициям у Широкино, Шахты Бутовка и Павлополь, а противотанковую управляемую ракету — в районе Новотроицкого”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

В сообщении также отмечается, что на Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия враг обстреливал наши укрепления близко Артемов, а из крупнокалиберных пулеметов — близко от населенного пункта Луганское.

В результате вражеского огня два военнослужащих получили ранения, еще один — боевое травмирования. Пострадавших военнослужащих оперативно доставлены в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь.

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