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Канада поддерживает Украину, но бесплатно летальное оружие не даст
30.03.2018 06:55
Канада поддерживает Украину, но бесплатно летальное оружие не даст

Канада не будет бесплатно предоставлять летальное оружие Украине.

Об этом говорится в письменном ответе правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, который есть в распоряжении Укринформа, информирует svodka.net.

«Правительство Канады предано поддержке Украины в её усилиях по поддержанию суверенитета, безопасности и стабильности, но не рассматривает предоставление летальной поддержки в форме бесплатной передачи летального оружия от одного войска другому», — утверждается в ответе.

При этом в документе отмечается, что правительство Канады «остается в тесном контакте с правительством Украины относительно его запроса на военное оборудование».


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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