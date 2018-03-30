Канада не будет бесплатно предоставлять летальное оружие Украине.

Об этом говорится в письменном ответе правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, который есть в распоряжении Укринформа, информирует svodka.net.

«Правительство Канады предано поддержке Украины в её усилиях по поддержанию суверенитета, безопасности и стабильности, но не рассматривает предоставление летальной поддержки в форме бесплатной передачи летального оружия от одного войска другому», — утверждается в ответе.

При этом в документе отмечается, что правительство Канады «остается в тесном контакте с правительством Украины относительно его запроса на военное оборудование».

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