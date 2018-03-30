В ряде районов Киева в пятницу и субботу ограничат водоснабжение

В некоторых районах Киева с 10:00 30 марта по 7:00 31 марта частично ограничат водоснабжение из-за отключения насосной водопроводной станции "Крутогорная" для выполнения работ по замене аварийной запорной арматуры Д=800мм, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на "Киевводоканал".

"При проведении подготовительных работ по реконструкции энергохозяйства насосной водопроводной станции "Крутогорная" по замене существующего оборудования на современные электродвигатели было обследовано оборудование станции и выявлено, что четыре единицы запорной арматуры находятся в аварийном состоянии, что делает невозможным завершение указанных работ, проводимых за счет Всемирного банка", - говорится в обнародованном в среду днем сообщении.

Во время отключения насосной станции будет наблюдаться снижение надежности водоснабжения (снижение давления в водопроводных сетях до значений пожарного минимума - 1,0-2,0 атм.) в ряде районов Киева.

В частности, в Голосеевском районе: район Голосеево - Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы проспект Науки - Стратегическое шоссе и смежные улицы;

Святошинский район: "Никольская Борщаговка" в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц.

Соломенский район: жилмассив "Первомайский" в районе ул.Авиаконструктора Антонова, Чоколовский бульвар, ул.Питерская и смежные улицы; жилмассив "Соломенка" в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского; жилмассив "Чоколовка" (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта "Киев") - полностью; группа жилых массивов "Отрадный" (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новопольова и Пост-Волынская) - полностью.

Кроме этого, отмечают в КГГА, в указанный период времени будет ограничено водоснабжение на верхних этажах многоэтажной застройки.

Так, в Голосеевском районе такие ограничения ожидаются в жилмассивах "Теремки-1", "Теремки-2" – полностью; многоэтажную застройку вдоль проспекта Науки и смежных улиц; район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м "Теремки".

Святошинский район: жилмассив "Никольская Борщаговка" - полностью; жилмассив "Южная Борщаговка" - полностью; жилмассив "Академгородок" в районе ул.Генерала Витрука и смежных улиц; район Галаганы в пределах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы.

В Соломенском районе: район Шулявки в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц.

Шевченковский район - жилой массив "Нивки" - полностью.