Об этом рассказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык. При этом отмечается, что в понедельник, 2 апреля, в Украину вернется похолодание, а в ночь со 2 на 3 апреля даже ожидается мокрый снег.

«31 марта по всей стране, кроме восточных областей, и 1 апреля пройдут умеренные дожди, а в карпатском регионе ожидаются сильные дожди. Температура воздуха составит до 7 градусов тепла ночью, до 15 градусов тепла днем. В южной и центральной частях страны и на Прикарпатье будет 15-18 градусов тепла. Эти два дня будут теплыми», — рассказал Билык.

Он добавил, что 2-3 апреля Украина будет находиться под влиянием холодного циклона, который будет очень ощутим во всех регионах страны.

«В западных областях будет дождь с мокрым снегом в ночь со 2 на 3 апреля и весь день 3 апреля. Ночью ожидается около нуля градусов, а дневная температура составит около 5 градусов тепла. Также в эти дни будет сильный северо-западный порывистый ветер 10-15 м/с. С 4 апреля будет потепление, в Украину наконец-то придет хорошая погода», — отметил синоптик.

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