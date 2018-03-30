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"Новая родина не оценила заслуг": Казанский о реалиях крымских предателей
30.03.2018 07:03
Денис Казанский на странице в facebook написал о том, как "благодарит" "новая родина" предателей Украины

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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