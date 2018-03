var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 2316; coreola.articleid = 239069; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2203] = 2203;coreola.sections[2316] = 2316; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

"Я девственница и я этим горжусь!" В Луцке студентам прочитали лекцию о необходимости сексуального воздержания до брака. Фоторепортаж События "Я девственница и я этим горжусь!" В Луцке студентам прочитали лекцию о необходимости сексуального воздержания до брака. Фоторепортаж Фото: volynpost.com Фото: volynpost.com Фото: volynpost.com Фото: volynpost.com Фото: volynpost.com Фото: volynpost.com Фото: volynpost.com Фото: volynpost.com Фото: volynpost.com Фото: volynpost.com Фото: volynpost.com Фото: volynpost.com Фото: volynpost.com Фото: volynpost.com Об этом 29 марта сообщило местное издание "ВолиньPost". Лектор рассказала молодым людям, что воздержаться от интимных отношений до брака необходимо по трем причинам: во-первых девушка может "лишить себя возможности познать настоящую любовь, ведь настоящая любовь – ждет", во-вторых, секс - "это не просто физический акт, а сила мужчины не в том, сколько у него было женщин, а скольким он отказал ради одной", в-третьих, секс до брака – "это потеря чувства собственного достоинства, так как честь – единственная драгоценность девушки". "Я девственница и я этим горжусь!" – слова достойные уважения", – добавила волонтер. Издание отмечает, что вопрос "Есть ли девственность у парня?" вызвал "бурю эмоций у аудитории". Лектор на примере надкушенного яблока и потрепанной подарочной коробки продемонстрировала, "как неприятно получать то, чем пользовались до тебя". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



