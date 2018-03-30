Высылка российских дипломатов из США выгодна Вашингтону, даже с учетом соответствующих шагов Москвы, относительно РФ возможны дополнительные меры. Об этом заявил 29 марта глава американской Национальной разведки Дэниел Коутс во время выступления в Техасском университете в Остине, трансляция велась на сайте учебного заведения, передает .

“Очевидно, что Россия представляет для нас вызов, — сказал Коутс. — Москва продолжает работать над тем, чтобы подорвать западные демократии, в том числе нашу”. “Беззастенчивое применения отравляющего вещества с целью убийства или покушения на убийство их бывшего агента, а также другие допущенные ими нарушения Конвенции о запрещении химического оружия демонстрируют пренебрежение к человеческой жизни. И мы дали ответ на это”, — отметил директор нацразведки.

“Мы дали старт значительной программе с целью отправки домой агентов (России — ред.). К нам присоединились наши западные союзники и другие страны по всему миру. Думаю, цифры продолжат расти”, — утверждал Коутс.

Глава нацразведки США констатировал, что Москва приняла меры. “Сегодня они объявили, что в ответ высылают такое же число, что и мы”, — сказал Коутс. “Это идет нам на пользу”, — добавил он, пояснив, что в США “намного больше” сотрудников российских разведывательных служб, чем их американских коллег в России.

“Мы также закрыли генеральное консульство в Сиэтле, — добавил он. — Они, как я узнал несколько минут назад, закрыли для нас консульство в Санкт-Петербурге”. “Но это проблема, которой нам нужно заниматься, здесь дело во вредных действиях с целью подрыва наших базовых ценностей”, — сказал Коутс. Указанные решения американской стороны он назвал “важным шагом вперед”.

Как сообщал , 26 марта Президент США Дональд Трамп распорядился выслать 60 россиян из США и закрыл российское консульство в Сиэтле из-за отравления экс-двойного агента Сергея Скрипаля в начале этого месяца в Великобритании. Еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада также решили выслать дипломатов РФ (всего 63). НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве. Пример ЕС последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия (ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же числа британских).

Напомним, скоординированная акция состоялась на фоне отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери.

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