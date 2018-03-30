Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков, владеющий значительной долей в 11 из 24 украинских облэнерго, представляет нешуточную угрозу для национальной безопасности Украины.

Об этом заявил аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд, передает Голос Америки, информирует svodka.net.

«Это непостижимо, что в одиннадцати из 24 украинских облэнерго значительной долей владеет российский националист Александр Бабаков, находится под санкциями всех задействованных стран за его роль в российской оккупации и аннексии Крыма, будучи в должности вице-спикера российской Думы», — уточняет аналитик, подчеркивая то, что Бабаков также фигурирует в так называемых «Панамских документах».

Аслунд уверен, что Украине необходимо заморозить активы Бабакова.

«Мы беспокоимся из-за российских кибератак на украинскую энергосеть, в то время как в значительной ее частью владеет, контролирует и управляет враг», — настаивает Аслунд.

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