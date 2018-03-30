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Трамп решил померяться с Путиным оружием
30.03.2018 07:13

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что, если Россия хочет новую гонку вооружений – это можно устроить.

 

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник.

«Если вы (Путин) хотите вновь начать гонку вооружений, мы можем это устроить, но ее выиграю я», – цитирует источник телеканала слова Трампа.
Однако, как отмечается, Трамп после этого больше не намекал на напряженность в отношениях с Россией.

По словам источников, он планирует встретиться с Путиным, в частности, чтобы обсудить вопрос о сокращении гонки вооружений между двумя странами.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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