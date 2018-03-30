|Трамп решил померяться с Путиным оружием
|30.03.2018 07:13
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Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что, если Россия хочет новую гонку вооружений – это можно устроить.
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник.
«Если вы (Путин) хотите вновь начать гонку вооружений, мы можем
это устроить, но ее выиграю я», – цитирует источник телеканала
слова Трампа.
По словам источников, он планирует встретиться с Путиным, в частности, чтобы обсудить вопрос о сокращении гонки вооружений между двумя странами.
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