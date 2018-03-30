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Ученые бьют тревогу из-за стремительных изменений климата
30.03.2018 07:16
Ученые бьют тревогу из-за стремительных изменений климата Последние исследования в связи с глобальным изменением климата на планете вызывают сильную тревогу, поскольку предвещают различные природные катаклизмы.

Об этом заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Центр новостей ООН.

«Ученые волнуются, что мы упустим момент, не примем немедленных мер, и тогда цели, заявленные в Парижском соглашении, окажутся невыполнимыми», — уточнил он.

Отметим, что лидеры мирового сообщества приняли Парижское соглашение по климату в декабре 2015 года. Тем самым они взяли на себя обязательства удержать повышение глобальной температуры в пределах двух или даже полутора градусов по Цельсию.

«Я начинаю спрашивать себя, сколько еще должно поступить сигналов тревоги, прежде чем мы начнем действовать», — сказал Гутерриш.

Он также указал на тот факт, что тот «климатический хаос», который человечеству пришлось испытать в прошлом году, вылился мировой экономике в кругленькую сумму, а именно в $320 млрд.

Для того, чтобы не допустить возможных катаклизмов, по словам генсекретаря, необходимо сократить вредные выбросы в атмосферу, по меньшей мере, на 25% в ближайшие два года.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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