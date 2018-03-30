Об этом заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Центр новостей ООН.

«Ученые волнуются, что мы упустим момент, не примем немедленных мер, и тогда цели, заявленные в Парижском соглашении, окажутся невыполнимыми», — уточнил он.

Отметим, что лидеры мирового сообщества приняли Парижское соглашение по климату в декабре 2015 года. Тем самым они взяли на себя обязательства удержать повышение глобальной температуры в пределах двух или даже полутора градусов по Цельсию.

«Я начинаю спрашивать себя, сколько еще должно поступить сигналов тревоги, прежде чем мы начнем действовать», — сказал Гутерриш.

Он также указал на тот факт, что тот «климатический хаос», который человечеству пришлось испытать в прошлом году, вылился мировой экономике в кругленькую сумму, а именно в $320 млрд.

Для того, чтобы не допустить возможных катаклизмов, по словам генсекретаря, необходимо сократить вредные выбросы в атмосферу, по меньшей мере, на 25% в ближайшие два года.

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