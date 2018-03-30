Государственный департамент Соединенных Штатов хочет получать информацию об именах пользователей в соцсетях от всех просителей американской визы. Об этом сообщает со ссылкой на Associated Press.

“Госдеп собирается требовать от всех претендентов на визу США подавать свои имена в социальных медиа, предыдущие электронные адреса и номера телефонов, значительно расширив количество отказов администрации Трампа потенциальным мигрантам и посетителям страны”, — отмечает издание AP.

“Новые правила будут применяться практически ко всем претендентам на иммиграционные и неиммиграционные визы. По оценкам департамента, согласно документам это повлияет на 710 тыс. заявителей на иммиграционную визу и на 14 млн неиммиграционных визовых заявителей, в том числе тех, кто хочет приехать в США для ведения бизнеса или учебы”, — пишет агентство.

Если эти требования будут приняты, то в заявках на визы будет содержаться список соцсетей и требования предоставить все свои имена в этих социальных сетях за последние пять лет. Заявители смогут добавить информацию о своих страницы в тех соцсетях, которые будут отсутствовать в списке.

Кроме истории в социальных медиа, заявителей попросят предоставить электронные адреса, номера телефонов, статусы про поездки и депортации за последние пять лет. Также в заявлении будет вопрос о том, были ли задействованы члены семьи заявителя в террористической деятельности. Только претенденты на отдельные типы дипломатических и официальных виз смогут избежать этих требований.

Следует отметить, что ранее данные о страницах в соцсетях, электронную почту и номера телефонов требовали от тех заявителей, которые выбрали для дополнительной проверки. Например, это касается тех людей, которые путешествовали по территориях, контролируемых террористическими организациями. Ежегодно в этой категории насчитывается около 65 тыс. человек.

Напомним, при президентстве Дональда Трампа США приняли 29022 беженца, является самым низким показателем за последние 15 лет. Об этом сообщила в среду газета USA Today, ссылаясь на данные Госдепартамента.

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