В Харькове задержали афериста, который торговал несуществующей мебелью, выманивая у людей задаток.

Мужчина обманул 20 доверчивых клиентов, сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

"Предприниматель" имел собственный офис на рынке "Привоз", где принимал заказы от горожан на изготовление мебели. Мужчина ставил обязательное условие: 50% предоплаты. Однако, после получения задатка, предприниматель не выполнял заказ. Он всячески уклонялся от претензий заказчиков и оттягивал время выполнения работы,передает со ссылкой на .

В общем, аферисту удалось выманить у людей 90 тыс. грн, деньги мужчина тратил на собственные нужды.

Полиция открыла на харьковчанина уголовное производство по факту мошенничества. За свои поступки он может попасть в тюрьму на три года. Правоохранители предупредили "бизнесмена" о подозрении в совершении преступления, сейчас он находится под домашним арестом.

В Днипре преступник залез в деревянный ящик-посылку и ограбил другие отправления при доставке компанией "Новая почта". Находчивого преступника разоблачили в Харькове, куда он прибыл вместе с грузом.

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