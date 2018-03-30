Об этом сообщает египетское издание Masrawy в четверг, 29 марта.

Природное явление настолько парализовало привычную жизнь, что пришлось закрыть даже морские порты и отменить занятия в вузах и школах и даже рабочий день. Они стали причиной и большого количества пожаров, пришлось отключать электричество.

Песчаные бури, сопровождавшиеся сильным ветром, повалили рекламный баннер на девушку и ее пожилую мать в Кафр-эш-Шейхе.

Сообщается, что больше только от катаклизма пострадали центральные и южные районы Египта – Новая долина, Луксор, город Асьют и другие.

При этом, по счастливой случайности, песчаные бури не добрались до туристических районов Египта в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, а также на юге Синайского полуострова.

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