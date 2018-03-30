|Цена Brent выросла до 69,34 долл. за баррель
|30.03.2018 07:25
|
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в пятницу утром выросли в цене до 69,34 доллара за баррель, передает со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:13, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,84%.
При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 64,91 доллара за баррель, прибавив 0,82%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.
Поделитесь статьей с друзьями