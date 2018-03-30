Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль считает необходимым расторгнуть договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Об этом она заявила в эфире Радио НВ.

По ее словам, последним нарушением этого договора было проведение выборов президента в оккупированном Крыму, передает со ссылкой на .

"Мы должны определиться с позицией до октября этого года о продлении действия этого договора. Мы видим, что этот договор не выполняется и в новых реалиях отношений с Россией мы должны выйти на новый договор, который будет предусматривать и правовые инструменты разрешения споров между странами", - заявила Зеркаль

Как известно, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией подписали президенты и в 1997 году.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения для президента Петра Порошенко по выходу из органов и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

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