Европейский Союз уже начал уставать от Украины.

Об этом заявил спикер парламента Молдовы Андриан Канду.

«Не могу сказать, что я разочарован, но в определенной степени недоволен тем, что Евросоюз в некоторой степени устал от процессов в некоторых государствах и в определенном европейском и глобальном контексте. В том числе, в некоторых канцеляриях, устали от проблем Украины, они устали от внутренних проблем, с которыми сталкиваются в самом ЕС, начиная с миграции, проблем безопасности, финансовых и банковских кризисов», – пояснил политик. При этом он считает, что на сегодняшний день в Евросоюзе уже нет «того энтузиазма и открытости, как это было пять или десять лет назад».

Не так давно европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан обвинил украинские власти в невыполнении своего обещания по поводу отмены нормы о подачи электронной деклараций общественными активистами, работающими в сфере противодействия коррупции, что является отстранением от европейских устремлений украинцев.

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