Президент 28 марта подписал закон, регулирующий правила парковки. В декабре прошлого года за него проголосовали 237 народных депутатов. Документ вступит в силу 28 сентября нынешнего года,передает со ссылкой на .

"Цель закона - внедрить систему парковки автомобилей и навести порядок на парковках. Наша проблема - не отсутствие паркомест, а проблема с организацией движения. В городах нет знаков и схем, которые бы показывали наличие парковки. Сейчас полиция не имеет права наказывать нарушителя за неправильную парковку, если его нет на месте. Часто нарушители остаются безнаказанными. В странах Европейского Союза совсем другая практика. Нарушителю выписывают штраф, а квитанцию ​​оставляют на лобовом стекле. Принятым документом такую ​​же систему вводят в нас", - говорит автомобильный адвокат Владимир Караваев.

1. Почему законопроект был необходим

В Украине практически не регулировалась сфера парковки. Часто водители оставляют транспортные средства на тротуарах, проезжих частях или на путях. Это усложняет движение и создает пробки. Причина не только в недобросовестности водителей, но и в недостатке мест для парковки. К примеру, в столице чуть больше 6 тыс. мест для дневной и ночной парковки. Для более миллиона автомобилей - это не много. Поэтому паркуют где попало.

"В Украине около 10 миллионов водителей. 2015 года оштрафовали за парковочные правонарушения 257 человек. Аналогичная цифра в 2016 году. Цифры несопоставимые. 250 санкций означают, что механизмы привлечения к ответственности, штрафования, дисциплинирования водителей не действуют. Пробки - это один из самых вопиющих последствий. Законопроект предусматривает разблокирование этих проблем", - говорит менеджер проектов инициативы, знаток группы реанимационное пакета реформ Михаил Серебряков.

Кроме того, коррупция в парковки была выгодна и водителю, и парковщику. Часто средства шли в карман работников. Благодаря закону органы местной смогут внедрить Автоматизированную систему контроля оплаты парковки. Ее создали для удобства оплаты за парковку и контроля за поступлением средств. Для этого введут специальные мобильные сервисы.

"Если средства получают наличными, вероятность того, что они попадут в кассу предприятия или в бюджет близка к нулю. Если оплата осуществлять через мобильное приложение, паркомат или талон, средства будут поступать в коммунальное предприятие ", - объясняет Михаил Серебряков.

2. Основное содержание закона

Благодаря документу на законодательном уровне заработают механизмы ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки автомобилей. В полиции появится возможность эвакуировать неправильно припаркованные машины и выносить без правонарушителя постановление о наложении штрафа.

Обстоятельства о наложении штрафа будут фиксировать в режиме фотосъемки или видеозаписи и в соответствующем протоколе об административном правопорушення. Постановление о наложении штрафа можно выносить без участия правонарушителя. Его будут посылать заказным письмом на почтовый адрес, указанный при регистрации автомобиля.

"Законодательно не урегулировали, кто будет платить услуги эвакуатора. Если в момент написания постановления или приезда эвакуатора появился хозяин, авто не эвакуируют. Водителю выпишут постановление о нарушении правил парковки. Сумма штрафа не будет включать затраты на эвакуатор. Поэтому нужно урегулировать, чтобы и это платил водитель", - говорит автоюрист Владимир Караваев.

Штрафовать за нарушение правил парковки будут не только полицейские. Специальных инспекторов будет назначать местные власти. Они наравне с полицейскими смогут выписывать штраф за неправильную парковку или эвакуировать авто за нарушение ПДД.

3. Как будут наказывать нарушителей парковки и в каких случаях будут забирать машины

Если водитель припарковал автомобиль в неположенном месте, он получит штраф, а транспортное средство эвакуируют. В законе прописали эту норму. Автомобиль имеют право эвакуировать тогда, когда он "существенно препятствует дорожному движению". Решение о "существенно" или "несущественно" принимает полицейский. Кроме правоохранителей, право проводить эвакуацию будут инспекторы по парковке.

4. Особенности фото-видеофиксации на парковке: как водителей будут привлекать к ответственности

Обстоятельства, по которым автомобиль эвакуируют, должны зафиксировать на фото или видео и в протоколе. Будут действовать три режима привлечения к административной ответственности.

Первый режим - "старый". Он предусматривает предполагает контакт полицейского и нарушителя. Милиционер испытывать водительское удостоверение и технический паспорт. Также составит постановление о привлечении к ответственности прямо на месте совершения нарушения.

Второй режим - автоматический. Он предусматривает фиксацию правонарушений. Среди таких как неправильная остановка, парковка в неположенном месте или неуплата за парковку. Их будут фиксировать стационарные камеры. Их установят на на путепроводах, столбах и даже на общественном транспорте.

Информация с камер будет поступать в центры обработки информации. Полицейские будут проводить визуальную проверку. С помощью электронной подписи так же будут составлять постановление.

Сначала с нарушителя будут взимать штрафные баллы. Их хватает на три нарушения. Потом - денежные штрафы.

Третий режим - режим фотосъемки или видеозаписи в ручном режиме. Нарушение будут фиксировать через специальную программу. Там автоматически отображается место, время, дата и GPS-координаты автомобиля.

Фиксировать правонарушения в таком режиме вправе полицейские и уполномоченные от города инспекторы по парковке. Информацию о нарушениях будут вносить в список административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения.

5. Как будут наказывать владельцев "евроблях" на парковке

Для наказания автомобилей на иностранных номерах установили два способа взыскания штрафов.

Первый касается украинцев. Если автомобиль ввоз на территорию страны гражданин Украины - резидент, то штраф за нарушение будут направлять на его домашний адрес. Если штраф не оплатят охотно, его взыщут в принудительном порядке. неуплаты штраф будет взыскан в принудительном порядке.

Второй касается иностранцев. Если автомобиль ввоз на территорию страны иностранный гражданин - нерезидент, постановление об административном нарушении ему вручать при въезде в Украину .

Если авто отдали по поручению и сообщение о штрафе получает хозяин, он может найти того, кто управляет машиной. После этого внести его в список владельцев. Если он откажется, штраф все равно платить водитель, ведь на транспортное средство наложат арест. Дело передадут в исполнительную службу.

6. Какие суммы штрафов за угрожают за правонарушение

Новый закон штрафов за нарушение правил парковки и стоянки не увеличивает. Если авто не создает препятствия и опасности для движения, взимать 255 грн, если создает - 510 грн. Парковка на местах для инвалидов обернется штрафом в размере от 1020 грн до 1700 грн.

Если нарушение зафиксировали в автоматическом режиме, водителю могут сделать скидку 50%. Для этого в течение 10 дней водитель должен заплатит штраф.

Если нарушение зафиксировали в режиме фотосъемки или видеозаписи, таких льготных десятидневных периодов будет два. Первый продлится со дня совершения нарушения правил остановки, стоянки или парковки. Второй - со дня вступления постановления об административном правонарушении в силу.

Если нарушение будут фиксировать в режиме фотосъемки или видеозаписи, на лобовом стекле оставять сообщения.

"Там будет указано, что автомобиль зафиксирован, нарушил правила дорожного движения. На странице в интернете можно будет найти более подробную информацию о нарушениях и фото. Постановление отправят по адресу владельца машины ", - объясняет автоюрист Богдан Глядик.

Владельца авто сообщат письмом. Его пришлют на почтовый адрес, указанный при регистрации автомобиля. Постановление считается вручено через 3 дня. Если владельца невозможно найти в реестре, сообщение будут оставлять под "дворником". В нем будут содержать такие же сведения, как и в постановлении.

Первые 10 минут стоянки на любой парковке будут бесплатными. Если авто будет стоять на стоянке дольше, а водитель не заплатит - придется платить штраф. Штраф за нарушение правил парковки устанавливается в 20-кратном размере стоимости одного часа пользования тем платным площадкой, на которой произошло нарушение.

Если в течение месяца штраф не будет оплатят, то инспектор наложит на него пеню в размере 100%. Через 30 дней дело передадут в Исполнительную службу для принудительного взыскания оплаты.

В Украине повысили размер штрафа за парковку автомобилей на месте для инвалидов. Составляет от 1020 до 1700 грн. Такую же сумму будут взимать с организаций, не обустроили парковочные места для людей с ограниченными возможностями. Ранее штраф составлял 450 грн.

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