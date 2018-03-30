Генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова была ответственна за противопожарную безопасность в торговом центре "Зимняя вишня", сообщили в Следственном комитете России. Торгово-развлекательный центр в Кемерово сгорел 25 марта, погибли 64 человека Фото: EPA Отмечается, что этому предприятию принадлежало здание сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово."В ходе следствия установлено, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, часто уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания. Богданова при этом, всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности. Следователями проведен обыск в жилище Богдановой. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц)", – сказано в сообщении.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.В Следственном комитете РФ сообщили, что располагают данными о пропаже и гибели 64 человек.27 марта Следственный комитет РФ предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре: управляющей "Зимней вишней" Надежде Судденок, техническому директору ТЦ Георгию Соболеву, руководителю компании, разработавшей пожарную сигнализацию, Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также охраннику, который мог отключить систему оповещения, Сергею Антюшину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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