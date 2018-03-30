|
Следком России задержал гендиректора компании-собственника торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово
|
30.03.2018 07:38
|
Генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия
Богданова была ответственна за противопожарную безопасность в
торговом центре "Зимняя вишня", сообщили в Следственном комитете
России. Торгово-развлекательный центр в Кемерово сгорел 25 марта,
погибли 64 человека Фото: EPA Отмечается, что этому предприятию
принадлежало здание сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в
Кемерово."В ходе следствия установлено, что Богданова, будучи
ответственной за соблюдение пожарной безопасности, часто
уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы
противопожарной безопасности здания. Богданова при этом, всецело
занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не
предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной
безопасности. Следователями проведен обыск в жилище Богдановой. В
ближайшее время ей будет предъявлено обвинение в совершении
преступления, предусмотренного ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение
требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более
лиц)", – сказано в сообщении.Пожар в четырехэтажном торговом
центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно
заявлению местных властей, возгорание возникло в детской
батутной комнате.В Следственном комитете РФ сообщили,
что располагают данными о пропаже и гибели 64 человек.27 марта
Следственный комитет РФ предъявил обвинения пятерым
задержанным по делу о пожаре: управляющей "Зимней вишней"
Надежде Судденок, техническому директору ТЦ Георгию Соболеву,
руководителю компании, разработавшей пожарную сигнализацию, Игорю
Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также
охраннику, который мог отключить систему оповещения, Сергею
Антюшину.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира