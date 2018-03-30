Военный конфликт между Саудовской Аравией и Ираном может разразиться через 10-15 лет, если усилия Эр-Рияда, направленные на недопущение войны, не увенчаются успехом. Об этом предупредил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в опубликованном 29 марта интервью американской газете The Wall Street Journal, передает .

Кронпринц в очередной раз высказался за усиление режима санкций Запада в отношении Тегерана с целью “усиления давления на режим” Исламской Республики. “Нам надо добиться успеха в том, чтобы избежать военного конфликта”, — отметил принц, который на прошлой неделе обсудил с президентом США Дональдом Трампом план противодействия Ирану, борьбу с террористической группировкой “Исламское государство” и ситуацию в Йемене. “Если мы не достигнем успеха в том, что пытаемся сделать, скорее только у нас будет война с Ираном через 10-15 лет”, — предупредил он.

Наследный принц считал признаком слабости обстрел йеменским мятежным движением “Ансар Аллах” (хуситами) баллистическими ракетами саудовской территории. “Они стремятся сделать все возможное перед тем, как сломаются”, — сказал он.

Напомним, 26 марта ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь запущенных сторонниками “Ансар Аллах” баллистических ракет, в том числе три в небе над Эр-Риядом. В результате ударов погиб один человек, и двое получили ранения.

Как ранее сообщал, американские власти планирует заключить с Саудовской Аравией коммерческие сделки на сумму 35 млрд долларов, пока наследный принц королевства Мухаммед ибн Салман Аль Сауд будет находиться в столице США с официальным визитом. Об этом в понедельник рассказал представитель вашингтонской администрации высокого ранга во время телефонного брифинга с журналистами.

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