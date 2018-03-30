Согласно реестру Министерства экономического развития, в Украине работают 205 гостиниц с категориями 1-5 звезд. В Европейском Союзе гостиницы получают звезды в соответствии с системой отельных стандартов Hotelstars Union, а в Китае открывают первый семизвездочный отель.

Согласно этой системе 5 звезд – это номер с площадью 18 кв.м., банный халат, тапочки. В отеле должны быть сауна, ночной клуб, ресторан, медпункт, многоязычный персонал. 4 звезды подразумевают площадь номера не менее 15 квадратных метров, удобства в номере, 18-часовой график работы приемной. В номере должен быть фен, журнальный и письменный столы, кресло. Украинские отели отличаются от европейских и бутик-отелей, которые строят и открывают в Поднебесной.

Fairmont Grand Hotel Kyiv – это гостиница, которую открыл бизнесмен Леонид Юрушев. Он «привел» международный бренд в Украину для управления отелем в 2010 году. В отеле есть стандартные номера, комнаты «люкс» и авторские апартаменты. Переночевать здесь можно за 270-12 000 евро.

InterContinental – это еще один элитный отель. Он входит в сеть гостиниц InterContinental Hotels Group. Эта гостиница также принадлежит Леониду Юрушеву. Открытие обошлось владельцу в $200 млн. Одна ночь в этой гостинице обойдется постояльцам в 368-880 евро.

Hyatt Regency – гостиница, принадлежавшая одному из донецких бизнесменов Сергею Таруте, но в некоторых источниках говорилось, что владеет отелем Валерий Хорошковский. Одна ночь в этой гостинице обойдется в 390-990 евро.

Hilton Kyiv – элитный отель, расположенный в центре столицы Украины. В его строительство было вложено $150 млн. Деньги предоставили Александр Роднянский и Борис Фуксман. Стоимость проживания в отеле стартует от 323 евро за одну ночь.

City Holiday Resort&Spa – собственность харьковского бизнесмена Леонида Дробыша. На его территории есть СПА-центр и парк. Проживание в отеле обойдет в 2400-7000 грн за каждую ночь.

Премьер Палас – гостиница, которая принадлежит российским бизнесменам Евгению Гинеру, Михаилу Воеводину и Александру Бабакову. Он входит в сеть «Premier Hotels & Resorts». Собственности этих бизнесменов находится 8 облэнерго Украины, столичным торговым центром «Метроград», 50% ТЦ «Метрополис» и гостиницей «Русь». Стоимость проживания здесь стартует от 187 евро.

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