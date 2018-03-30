На днях “Укроборонпром” продемонстрировал видео с испытаний заключительной партии ОБТ “Оплот-Т” по контракту с Таиландом. И это видео красноречиво завершалось фразой “следующие -для Украины”.

Что же, дождались мы того дня, когда ВСУ получат долгожданные танки “Оплот”. И в данном случае дело уже не столько в ТТХ данной военный машины, а в самом факторе престижа армии, когда основной военный танк страны стоит на вооружении где-то в Азии, но не в рядах собственных вооруженных сил.

Но, возникает вопрос – а когда эти самые “Оплоты” уже наконец-то увидят наши танкисты и в каком количестве?

Дело в том, что в прошлом месяце начальник Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, во время интервью отметил, что первые ОБТ “Оплот” в ВСУ ожидали в конце 2017, начале 2018, однако…, информирует svodka.net.

И вот эти “однако” и создают определённую неясность. К примеру, не совсем ясны производственные мощности завода им. Малышева. Так, звучала цифра о выпуске как 3-х танков в месяц, так и из уст руководитель проекта “Оплот” Николая Клочко — 4-5 танков. Учитывая последние цифры, завод сможет закрыть потребности в танковой роте в течение двух месяцев, а далее уже испытания. С учетом выпуска 3-х танков на производство уйдет 3 месяца.

Напомню, что помимо обещанной танковой роты для ВСУ один танк будет отправлен в США. Да и с самой ротой возникает вопрос, будет она по стандартам ВСУ (3 взвода по 3 танка) или все же решатся создать первый аналог по стандартам НАТО (4 взвода по 4). Как-никак, а в сентябре 2017 года на тактических учениях по стандартам НАТО в танковый взвод ВСУ входило именно 4 танка.

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