Федеральный суд района Манхэттен отказался отклонить иск власти Нью-Йорка против американской частной нефтяной компании ExxonMobil, обвиняемой в причинении вреда окружающей среде. Об этом решении объявила окружной судья Валери Капрони, передает со ссылкой на ТАСС.

Она назвала доказательства, изложенные адвокатами нефтяной компании неправдоподобными. “ExxonMobil ходатайствовал перед федеральными судами Техаса и Нью-Йорка о том, чтобы они прекратили рассмотрение, проведенное властями на основании своих полномочий. Речь идет о возможном мошенничестве”, — подчеркнула Капрони. “Ходатайство было подано на основании крайне сомнительных утверждений и спекулятивных умозаключений”, — добавила судья.

Защита ExxonMobil считает, что власти Нью-Йорка и штата Массачусетс вступили в сговор с общественными организациями экологов с целью нанести материальный убыток предприятиям, которые занимаются освоением запасов углеводородов. С точки зрения ответчика, истцы пытаются нивелировать право компании на свободу слова и собственное мнение по проблеме глобального потепления на планете.

В январе мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио объявил о подаче судебного иска против ExxonMobil и еще четырех нефтяных корпораций: BP, Chevron, ConocoPhillips и Royal Dutch Shell. Власти намерены добиться от них возмещения миллиардов долларов, которые пришлось потратить на защиту населения от последствий изменения климата. В заявлении объяснялось, что речь идет как о тех расходах, которые мегаполис уже понес из-за ухудшения экологической обстановки, так и о тех средствах, которые понадобятся в течение этого века.

Как подчеркивалось в исковом заявлении, недавно обнародованные документы разъясняют, что в отраслях, специализирующихся на добыче ископаемого топлива, были хорошо осведомлены о том, какой эффект оказывает на атмосферу его сжигание, и ожидали воздействия на климат уже в 1980-х. Как считают власти, нефтяные компании думали только о своей прибыли и “участвовали в кампании с целью введения общественности в заблуждение” о вреде для экологии.

Иск был подан в федеральный окружной суд Южного округа штата Нью-Йорк. Точный размер компенсации, выплаты которой добиваются власти Нью-Йорка, в заявлении не указано.

24 марта 1989 нефтяной танкер “Эксон Вальдез” потерпел крушение у побережья Аляски (Залив Принца Вильгельма). В результате аварии около 10,8 млн галлонов нефти (около 260 тыс. баррелей или 40,9 млн литров) вылилось в море, образовав нефтяное пятно в 28 000 км².

Если говорить о вреде окружающей среде, то ExxonMobil разрабатывала скважины, арендованные у диктаторов Чада и Экваториальной Гвинеи.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с журналистами заявил, что убытки от катастроф, вызванных климатическими изменениями, только за один прошлый год составил 320 млрд долларов США.

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