В Архангельской области РФ прошли вторые бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 Сармат, презентованной в начале марта президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщила газета «Красная Звезда» (официальный печатный орган Минобороны России), в ходе испытаний подтвердились характеристики ракеты на начальном этапе полета.

— Очередные испытания позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты. Кроме того, ракетные войска стратегического назначения оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса, – говорится в сообщении.

Ракета «Сармат» весит 200 тонн, она несет больше боеголовок, чем другие модели, преодолевает существующие системы ПРО. Полет ракеты не ограничен по дальности.

Напомним, во время послания Путина Федеральному собранию были впервые показаны кадры пуска ракеты. Российский руководитель отметил, что «систем, способных отразить удар Сармата, пока не существует».

По данным Совета Федераций, новое оружие поступит на боевое дежурство в пределах десятилетия.

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