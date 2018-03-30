Ответственность за защиту конфиденциальности данных интернет-пользователей должна лежать на частных компаниях, а регулирование интернета со стороны властей опасно. Такую точку зрения высказал американский интернет-предприниматель, основатель электронной энциклопедии Wikipedia Джимми Уэйлс 29 марта, выступая в Шардже на 7-м Международном правительственном коммуникационном форуме, передает со ссылкой на ТАСС.

Мероприятие проходит в здании местного Экспоцентра с участием около 3 тыс. делегатов со всех концов мира: представителей правительственных и бизнес-структур, экспертных кругов и средств массовой информации.

“Ответственность за защиту конфиденциальности данных пользователей интернета должна лежать на частных компаниях”, — отметил Уэйлс, добавив, что регулирование Всемирной паутины правительственными структурами может стать “невероятно опасным явлением”. “Правительства, если у них есть оправдывающие обстоятельства, могут взломать любой тип информации, который им не нравится, — считает основатель Wikipedia. — Мы должны быть очень осторожными с вопросом регулирования интернета”.

Уэйлс повторил, что “скептически относится к перспективе регулирования интернета со стороны власти”. “Отношения между правительством, народом и технологиями должны быть в числе основных вопросов для всех политиков”, — подчеркнул знаток.

“Например, в Европе и США люди, которые избираются для занятия должностей в правительственных органах, в большинстве своем не являются экспертами в области технологий. Это ведет к тому, что власть начинает прилагать регулятивные усилия, которые, как правило, неправильные и странные”, — заявил Уэйлс. “Частные компании должны гораздо серьезнее взяться за тему конфиденциальности пользователей интернета. На этом направлении многое предстоит сделать, так как альтернатива в виде регулирования интернета опасна”, — подытожил он.

В этом контексте следует вспомнить, что американский технический специалист и спецагент, прежний сотрудник ЦРУ и АНБ США Сноуден раскрыл информацию о программе PRISM, которая включает в себя массовое наблюдение за переговорами американцев и иностранных граждан по телефону и интернету. По его утверждению, PRISM позволяет Агентству просматривать электронную почту, прослушивать голосовые и видеочаты, смотреть фотографии, видео, отслеживать файлы, узнавать другие подробности из социальных сетей. В программе PRISM участвуют Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple и Paltalk.

Система слежения позволяет сводить данные о телефонных звонках в единую схему информации из открытых, коммерческих и других источников, а также информации страховых идентификаторов, банковских кодов, профилей в Facebook, пассажирских списков на транспорте, списков избирательных участков и тому подобное. Таким образом формируются метаданные лица. С начала предполагалось, что система будут использовать в отношении граждан иностранных государств. Однако под программу сбора информации попадали и рядовые американцы.

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