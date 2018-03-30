Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение вернуть Россию в организацию и удовлетворить все условия, поставленные Москвой.

Вице-спикер Государственной думы России Петр Толстой заявил о том, что Совет Европы принял решение в июне этого года рассмотреть, а затем принять все требования делегации России.

Можно говорить о том, что внешняя политика России принесла свои плоды.

Напомним, что ранее России отказывалась платить членские взносы в ПАСЕ из-за того, что российская делегация была лишена права голоса. Таким образом, Парламентская Ассамблея Совета Европы потеряла огромную сумму. Без российского взноса почти в 32,8 миллионов евро, в бюджете организации образовалась дыра, которую Совету Европу просто нечем закрыть.

Совсем недавно Великобритания ставила ультиматумы и условия, теперь пришел черед Москвы.

Ситуация перевернулась вверх дном. Теперь Москва ставит условия для своего возвращения.

Сообщается, что одним из главных условия возвращение российской делегации к работе в ПАСЕ является то, что ни одна национальная делегация не должна будет подвергаться репрессиям. Вторым условием выступает снятие всех санкций с представителей в ПАСЕ.

Следует отметить, что без российского представительства, обсуждать спорные вопросы очень сложно, поскольку их постановка на повестку дня просто бессмысленна.

Украина в свою очередь, выступает против возвращения России в ПАСЕ. По последним данным, украинская сторона угрожала покинуть Совет Европы, если делегация России вернется к работе.

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