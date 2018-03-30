|Схожі? Володимир Дантес порівняв себе з Річардом Гіром (ФОТО)
|30.03.2018 07:57
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Відомий український співак Володимир Дантес вирішив розвеселити своїх шанувальників і поділився старим дитячим фото.
На світлині співака важко порівняти з тим, як він виглядає зараз, не те що з Річардом Гіром, хоча, переконує Дантес, він робив все можливе, щоб скидатись на голлівудського секс-символа.
"Ось як буває. Ніхто не вірить, що це я. Доля лиходійка. Якщо що, влітку я вигоряв і стригся під Річарда Гіра. Це якщо ви не помітили", - прокоментував він.
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