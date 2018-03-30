Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэрт, комментируя высылку американских дипломатов из РФ, заявила, что Москва ведет себя как жертва в этой ситуации.

«Мы не рассматриваем это как дипломатическую услугу за услугу. Россия не должна вести себя как жертва. Единственными жертвами в этой ситуации являются двое пострадавших в больнице в Великобритании (шпион-перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. — Ред.), люди, которые не могут пойти в парк, медицинские работники, службы экстренного реагирования, которым сейчас нужно лечиться, потому что они могли вступить в контакт с этим веществом», — приводит ее слова CNN, информирует svodka.net.

Спикер Госдепа добавила, что российское правительство не заинтересовано в диалоге по вопросам, имеющим значение для Москвы и Вашингтона.

Науэрт подчеркнула, что США оставляют за собой право реагировать на действия России.

«Россия известна своими кампаниями по дезинформации, и я думаю, что это еще одна», — прокомментировала она заявления России о непричастности к набег на Скрипаля.

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«Они являются мастерами пропаганды. Россия переходит к дипломатической изоляции», — резюмировала Науэрт.

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