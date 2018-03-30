

Фото: globallookpress.com

Рядовые американцы очень жестко раскритиковали позицию Госдепартамента США в отношении России, вступившись за дипломатов.

После того как Госдепартамент США выложил на своей странице в Twitter заявление, в котором с прискорбием сообщил о "необоснованном решении" России выслать американских дипломатов и "далее изолировать себя от наглого отравления в Соединенном Королевстве", на голову официального представителя ведомства Хизер Науэрт полился поток обвинений от рядовых американцев.

Судя по абсолютному большинству реплик в адрес Госдепа, обыватели нисколько не удивлены ответными российскими мерами. И представителю ведомства удивляться тут нечего.

"Вы выгнали 60 российских дипломатов, и вы ожидаете, что Россия будет сидеть и ничего не делать? Ваше решение неверное"; "Существует огромное оправдание тому, что сделала Россия. Вы начали это первыми, не имея каких-либо доказательств. Почему теперь плачетесь"; "Ответ полностью асимметричен. Не только по факту, но и по сути - нагло было без фактов и доказательств такие решения принимать", - пишут пользователи.

А некоторые и вовсе попросили Госдеп спуститься с небес на землю: "Ощущение, что США существуют на другой планете, когда твердо верят в то, что каждая нация в мире должна стоять на коленях, чтобы угодить им…"

Нашлись и такие, кто показал Госдепу суть вещей.

"Россия дополнительно изолирует себя? Я так не думаю. Россия, как и Северная Корея, Иран, Сирия, Филиппины, Куба, имеет полную торговую и военную поддержку от коммунистов Китая. И вы знаете, у Китая полная торговая поддержка от Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, Европы. Это круг поддержки"; "Две большие страны должны работать над миром, демократией. Плохо, что они работают над разрушением", - писали рядовые американцы.

Были и те, кто воспринял информацию от Науэрт с изрядной долей юмора: "Меньше американских шпионов на российской земле. Они не заслуживают красоты Санкт-Петербурга".

Напомним, Москва дала зеркальный ответ Вашингтону на высылку в недельные срок из США 60 российских дипломатов. Кроме того, Россия закрывает американское генконсульство в Санкт-Петербурге. Такие меры были введены после того, как США и большинство стран Евросоюза поддержали призыв Великобритании вслед за ней устроить "дипломатическую высылку" России за историю с отравлением экс-агента Скрипаля.

Рядовые американцы высмеяли Госдеп в комментариях в Twitter за антироссийские санкции, вступившись за наших дипломатов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира