В апреле исполнится год как запущен проект «Доступные лекарства». «Сегодня» проанализировала работу программы за это время.

Тысячи аптек

Программа предполагает, что украинцы, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, астмы и диабета второго типа, могут получить лекарства бесплатно или с частичной оплатой. Для этого необходимо получить у врача рецепт и прийти в аптеку, которая присоединилась к запущенной год назад к инициативе. Сейчас в перечне медикаментов насчитывается 239 наименований (при запуске программы их было 198), и 47 из них для украинцев полностью бесплатные.

За время работы «Доступных лекарств» к проекту присоединилось 6179 аптек. Лидерами по количеству присоединившихся фармаций стали Киев (544), Винница (131) и Днепр (123). При этом в Минздраве отмечают, что только за февраль пациенты по программе получили больше 439 тыс. рецептов на сумму свыше 16,3 млн грн.

Отметим, что всего на 2018 год под «Доступные лекарства» выделен 1 млрд грн (в 2017-м было выделено 700 млн грн). Больше только рецептов выписали в Ивано-Франковской (56 559 рецептов), Тернопольской (41 346) и Харьковской (37 381) областях. Всего за год программы, по словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, выписано 20 млн рецептов.

Проблемы

В то же время Минздрав так и не расширил список заболеваний, по которым полагается выделение бесплатных лекарств. Хотели добавить язву (в том числе и хронические формы), депрессию и анемию у беременных.

«Лекарств от депрессии в этом году вводить не будут, хотя это действительно планировалось. Возможно, их добавят после увеличения финансирования», — объясняет член общественного совета при МЗ Евгений Гончар.

В январе также появились проблемы с перечислением Госказначейством денег под программу на места. Из-за этого премьер-министру Владимиру Гройсману пришлось брать вопрос под личный контроль: «Во все регионы деньги перечислили в начале января, но выяснилось, что не везде программа работает как часы».

Впрочем, после вмешательства премьера проблему в большинстве регионов удалось решить. Правда, в Одесской области на днях пожаловались, что недополучили почти 50 из 60 млн грн.

Наконец, по словам главы Госпотребслужбы Владимира Лапы, во время проверок оказалось, что цены на медикаменты в рамках «Доступных лекарств» в общей сложности были завышены на 1,2 млн грн.

«Пока мало аптек и денег»

Терапевт Вероника Кулиб считает главной проблемой «Доступных лекарств» недостаточный охват аптек.

«Для молодых это не проблема — они могут съездить в другой конец города. А для бабушки-сердечницы поездка будет сложной, — говорит врач. — Еще хотелось бы, чтобы в списке были не только однокомпонентные лекарства. Например, кардиопрепараты не с одним действующим веществом. Но они довольно дорогие — чтобы их включить в программу, нужно больше денег».

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