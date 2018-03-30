Сегодня в Украине атмосферный фронт обусловит небольшой мокрый снег и дожди в западных и северных областях Украины, в Карпатах умеренные осадки, на остальной территории без осадков. В дневные часы температура воздуха в большинстве областей составит 5-12 градусов тепла, на севере Украины 1-6 градусов тепла. На остальной территории существенные осадки маловероятны. Об этом сообщает со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

На дорогах северо-восточной половины кое-где гололедица.

В центральных и южных областях ночью и утром кое-где туман.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Сумской и Харьковской 4-9° мороза; днем 3-8° тепла, в южных областях, на Закарпатье и Прикарпатье 9-13°.

В западных областях пройдут дожди, ночью кое-где с мокрым снегом. Температура воздуха днем ​​4-11 градусов тепла.

В северных областях ожидаются дожди, ночью кое-где с мокрым снегом. Температура воздуха днем ​​1-6 градусов тепла.

В восточных областях — без осадков. Температура воздуха днем ​​1-6 тепла.

В центральной части осадки маловероятны. Температура воздуха днем ​​4-10 градусов тепла.

На юге Украины ожидается сухая погода. Температура воздуха днем ​​7-14 градусов тепла.

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