Отравлена вместе с отцом 33-летняя Юлия Скрипаль вышла из критического состояния и выздоравливает.

"Организм хорошо отозвался на лечение, но мы продолжаем предоставлять экспертную помощь", - передает слова врачей ВВС.

Сергей Скрипаль остается в критическом, но стабильном, состоянии.

"Я очень горжусь нашими специалистами и всеми теми, кто их поддерживает", - заявила главный врач больницы в Солсбери Кристин Бленшард.

Скрипали были доставлены в больницу четыре недели назад. Им обнаружили на скамейке возле торгового центра. Полиция рассматривала дело как покушение убийство,передает со ссылкой на .

Британская полиция после расследования считает, что бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом в их доме в Солсбери. Наибольшую ее концентрацию нашли у входной двери.

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