|Дочь Скрипаля вышла из критического состояния
|30.03.2018 08:10
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Отравлена вместе с отцом 33-летняя Юлия Скрипаль вышла из критического состояния и выздоравливает.
"Организм хорошо отозвался на лечение, но мы продолжаем предоставлять экспертную помощь", - передает слова врачей ВВС.
Сергей Скрипаль остается в критическом, но стабильном, состоянии.
"Я очень горжусь нашими специалистами и всеми теми, кто их поддерживает", - заявила главный врач больницы в Солсбери Кристин Бленшард.
Скрипали были доставлены в больницу четыре недели назад. Им обнаружили на скамейке возле торгового центра. Полиция рассматривала дело как покушение убийство,передает со ссылкой на .
Британская полиция после расследования считает, что бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом в их доме в Солсбери. Наибольшую ее концентрацию нашли у входной двери.