В Великий четверг, который Католическая церковь в 2018 году отмечает 29 марта, Папа Римский Франциск совершил обряд с омовением ног 12 заключенным. Понтифик отслужил службу в римской тюрьме Regina Coeli («Царица Неба»).

По традиции, в Великий Четверг раз в год во всех римо-католических храмах мира, в том числе в Украине, священник, возглавляющий службу, проводит похожий обряд. В память о Тайной вечере, описанной в Евангелиях, священник омывает ноги 12 прихожанам.

Также сообщается, что Папа Римский ежегодно выбирает для проведения этого обряда особые локации и особых людей. Так, в Великий четверг 2013 года понтифик омыл ноги малолетним преступникам, в 2015 году – узникам римского пенитенциарного комплекса, в 2016 году – между других Папа Римский омыл ноги мигрантам-мусульманам, а в 2017-м – заключенным в тюрьме для лиц, совершивших отдельно тяжкие преступления.

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