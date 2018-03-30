Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора после выборов в РФ предлагал российскому коллеге Владимиру Путину личную встречу, сообщает NBC News со ссылкой на источники. Трамп надеется, что слова Путина о новом оружии были лишь предвыборной риторикой Фото: ЕРА 20 марта Трамп сказал Путину, что "если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это сделать, но я выиграю".Американский президент также выразил надежду, что слова Путина о новом оружии были лишь предвыборной риторикой.По словам одного американского чиновника, заявление российского президента о новых системах вооружений в РФ и видео с демонстрацией этого оружия "действительно вывели из себя" Трампа.Собеседники также сообщили, что Трамп предлагал Путину личную встречу во время телефонного разговора. Однако советники американского лидера по национальной безопасности рассказали NBC News, что Трамп "предлагает встречу практически во время всех своих телефонных разговоров с иностранными лидерами как формальную рутину".20 марта президент США Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина с переизбранием, стороны обсудили двусторонние отношения, сообщала пресс-служба Белого дома.1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию Путин заявил, что Россия разработала новое гиперзвуковое оружие. Также, по словам главы Кремля, уже началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят "широким спектром ядерных боеприпасов". Президент РФ рассказал в том числе о разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Во время выступления Путина показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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