Откуда в Британии русофобия? Об этом главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову рассказывает историк Андрей Фурсов.

- Нынешняя ситуация чем-то напоминает 30-40-е годы 19 века. После того, как британцы поняли, что Россия их главный враг, они начали готовить европейскую коалицию. Именно тогда в двадцатые годы 19 века в Британии возникла русофобия как явление - вражда к России. За 1830-40 годы британцы обработали европейское общественное мнение. Обратите внимание на накал нынешней антироссийской истерии. Такого не было во время Холодной войны, потому что Советский Союз был силен, и воевать с ним никто не собирался. Это не значит, что они точно сорвутся в войну. Всё будет зависеть от того, насколько мы будем сильны, прочны, едины и т.д., но накал истерии на Западе - это, непременно, подготовка населения к тому, что удар по России – это морально оправданное и практически необходимое дело. Ненависть к России захватывает целые слои населения, она становится совершенно иррациональной. Это то, с чем мы будем жить ближайшие годы.

- Андрей Ильич, почему руководители России испокон веков так хотят любви Запада? Почему любой пук английских или варшавских господ здесь обсуждается, на Первом канале, на Российском телевидении свирепствуют ток шоу, где и телеведущие брызжут слюной на слова неведомых нам политиков Запада: о которых мы и знать ничего не хотим? Откуда комплекс неполноценности?

- Ещё 18 веке наше общество раскололось на западоподобный класс господ и класс крепостных. Первые быстро превратились в некое подобие сплочённой прозападной нации, а народ остался народом. Раскол тройной: классовый, культурный и социоэтнический. Поэтому Гражданская война была у нас такой жестокой - схватились принципиально два разных социальных «существа». Дворяне наши в 18 веке, со времен Екатерины, жили не своими потребностями, а западными. Не понимая, что западные потребности удовлетворялись на порядок более развитой экономикой. Поэтому русским дворянам, чтобы вести социально приемлимый дворянский образ жизни, нужно было, выражаясь марксистским языком, отнимать у населения не только прибавочный продукт, но и часть необходимого продукта.

- Наши прозападные богатеи не потомки дворян. Откуда у них такое низкопоклонство?

- Это началось еще в Советское время. Очень хочется туда, где чисто и светло. Что такое Березовский? Несчастный, затюканный парень, и вдруг ему – всё! Эти люди выбежали из лабораторий, из подворотен, у них было свое представление о сладкой жизни, кроме того, они очень много не любили в советской жизни. На этот менталитет наложилось вот что.

Когда Рональд Рейган стал президентом США, при всей своей простоте, были созданы три независимые группы, которые должны были дать прогноз, что будет с капитализмом в ближайшие 10-15 лет. Все дали один и тот же прогноз: в 87-88 годах мировую экономику ожидает очень серьезный кризис. Производство в западном секторе упадет на 25%, в Советском Союзе на 10-15%, и Советский сектор перенесет это значительно легче, чем Западный в силу планового характера экономики. Да и люди привыкли затягивать пояса.

Политические последствия, прогнозировали они, будут таковы: в Италии и Франции к власти могут прийти коммунисты, в Англии левые лейбористы. В США ничего такого не предвидится, но вероятны бунты черного населения и низов в крупнейших городах. В 92-93 году шарахнет еще один кризис, и это будет конец.

Рейган к этому отнесся серьезно. Самое интересное, что в самом начале 80-х годов в Советском Союзе два человека - В.Крылов и П.Кузнецов - подготовили для Андропова анализ того, что будет с капиталистическим миром и социалистическим. Выводы были похожи на американские, но к ним никто не прислушался.

После обвала в октябре 1987 г. нью-йоркской фондовой биржи назначенный главой ФРС Гринспен заявил, что США спасет только чудо. Этим чудом стало разрушение Советского Союза. А последующее разграбление бывшей социалистической зоны привело к тому, что последние 3 года второго президентства Клинтона, у США впервые за 30 лет был профицит. Разрушение Советского Союза действительно дало Западу 20-25 лет спокойной жизни, но потом все равно шарахнул кризис 2008 года. Сейчас идет борьба за то, каким будет посткапиталистический мир. России в этом мире нет места, это сформулировал Бжезинский. По его словам, мир 21 века будет построен за счет России, в убыток России, на костях России. То, что вокруг России сейчас крутится, это и есть попытка создать плацдарм для окончательного решения русского вопроса. Толстосумы интуитивно чувствуют это и держат нос по ветру.