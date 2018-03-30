В Европейском Союзе чувствуется усталось от проблем Украины.

С таким заявлением выступил спикер парламента Молдовы Андриан Канду, передает «Гордон», информирует svodka.net.

«Не могу сказать, что я разочарован, но в некоторой степени недоволен тем, что ЕС немного устал от процессов в некоторых государствах и в определенном европейском и глобальном контексте. В частности, в некоторых канцеляриях, устали от проблем Украины, они устали от внутренних проблем, с которыми сталкиваются в самом ЕС, начиная с миграции, проблем безопасности, финансовых и банковских кризисов», – пояснил политик.

По его мнению, на данный момент в ЕС нет «того энтузиазма и открытости, как это было пять или десять лет назад».

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