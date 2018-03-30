Ни один(!) из крупных российских бизнесменов не стал вкладывать деньги в еврооблигации российского Минфина, которые были выпущены на прошлой неделе с одной целью, чтобы состоятельные россияне могли бы инвестировать в них возвращаемые в Россию деньги.

Худой мир закончился и началась добрая война.

Соразмерив риски, они решили перейти на сторону Запада, хотя он и угрожает им различными карами. Поскольку у них там семьи, дети и недвижимость. И россиянами они считаются лишь формально.

Ну то же, жена с возу – кобыле легче! Не хотите по хорошему, получайте по плохому. Ключи от такого наглого поведения олигархов находятся в России и надо просто ими воспользоваться. Поскольку итоги залоговых аукционов 90-х признаются незаконными даже на Западе, то пришла пора подвести черту и нам.

Напомню, что благодаря этим самым аукционам организованным Чубайсом и К, в нечистые руки доморощенных олигархов угодили стратегические предприятия и недра России. И теперь пришла пора вернуть их в собственность государства.

То имущество и активы, которые вывезли из России эти прощелыги и жулики, конечно вряд ли удастся вернуть, но то, что находится на территории России, принадлежит действительно народу. Они только лишь управляющие, возомнившие себя вершителями судеб.

И надо обозначить им место у «параши», куда Запад давно пытается определить всех россиян!

Иван Забелин, умышленно для РИАП «АПРАЛ»

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