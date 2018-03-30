Американская компания Tesla отзывает 123 тысячи электромобилей марки Model S по всему миру. Причиной этого стала потенциальная коррозия деталей гидроусилителя руля.

Производитель электромобилей обнаружил, что коррозия поражает болты гидроусилителя руля в регионах с холодным климатом, что в свою очередь может затруднить контроль. При этом отзыву подлежат лишь модели, произведенные до апреля 2016 года. Компания намерена заменить детали руля в отозванных электромобилях.

Одновременно в Tesla подчеркнули, что на данный момент не было зафиксировано ни одной аварии, причиной которой стала бы коррозия. Также в компании отметили, что водители могут по-прежнему пользоваться автомобилем вплоть до отзыва, учитывая лишь, что для поворота руля может понадобиться больше усилий.

Напомним, Tesla терпит рекордные убытки. Так, в четвертом квартале 2017 года потери составили $675 млн – больше, чем когда-либо в течение одного квартала. Кроме того, компания не может достичь заявленных объемов производства бюджетной модели электромобиля Model 3.

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