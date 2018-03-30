Канада сейчас не рассматривает возможности вводить безвизовый режим с Украиной.

Об этом говоритя в ответе правительства Канады на отчет постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, сообщает "Укринформ".

"Правительство Канады не рассматривает активно пересмотр визовых требований для Украины", - отмечается в документе.

Правительство Канады уверяет, что внимательно наблюдает за ситуацией в Украине, но считают, что она в настоящее время не отвечает безвизовым требованиям, предъявляемым Канадой.

"К этим критериям входят социально-экономические условия, миграционные тренды, состояние соблюдения прав человека, идентификационные документы и паспортный режим, а также возможность контроля за границами и ситуация безопасности", - говорится в документе.

Канада поддерживает суверенитет Украины, однако не будет безвозмездно предоставлять летальное оружие, также передает Укринформ, имеющий в своем распоряжении письменный ответ правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны.

"Правительство Канады предано поддержке Украины в ее усилиях по поддержанию суверенитета, безопасности и стабильности, но не рассматривает активного предоставления летальной поддержки Украине в форме безвозмездной передачи летального оружия от одного войска другому", - утверждается в ответе.

При этом в документе отмечается, что правительство Канады "остается в тесном контакте с правительством Украины относительно его запроса на военное оборудование".

Напомним, 13 декабря правительство Канады внесло Украину в перечень государств, куда внутренним производителям разрешено экспортировать вооружение.

В частности, внесение Украины в этот перечень позволяет канадским экспортерам обращаться к правительству за предоставлением разрешения на экспорт в Украину определенных и ранее запрещенных видов вооружения и устройств.

Однако пока невозможно предсказать, сколько запросов на экспортные разрешения будет подано и сколько из них будет удовлетворено.

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