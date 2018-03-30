Арестованная народный депутат Надежда Савченко заявила, что видеоролик, в котором она анонсировала поход в президенты Украины (президентские выборы в нашей стране запланированы в 2019 году), «сняли молодые непродажные режиссеры».

Политик утверждала, что не помнит, когда снялась в видео, пишет «Громадське» со ссылкой на данные корреспондента, информирует svodka.net.

«… это была роль, я сыграла, это просто эмоция», — отметила нардеп.

По словам ее сестры Веры, ролик сняли друзья бесплатно, он является предвыборным и должен был быть показать ближе к избирательной гонке. «Это предвыборный ролик, друзья сняли больше месяца назад», — добавила она.

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