На Западе растёт давление на российских олигархов. Цель ясна – натравить их на Путина, с возможностью совершить государственный переворот. Какие развилки есть у президента Путина сегодня? Об этом главному редактору «Аргументов недели» рассказал историк Андрей Фурсов.

- Развилка очень серьезная. Мы живем тем, что создано в Советское время и проедаем советское наследие. Если посмотреть на похожие поворотные моменты русской истории, их было два. В 1565-м, накануне опричнины, и при Сталине. К 1565-му году было проедено наследие ордынской эпохи, когда почти не осталось земли раздавать «детям боярским» в качестве поместий. К 1929 год проедено наследие Российской империи. Перед властью возникал вопрос, за счет каких слоев будем делать рывок в будущее, за счет кого в большей степени?

Оба раза рывок делался за счет ущемления главным образом верхушки. Именно этого, кстати, не могли либеральные дворянские историки простить Ивану Грозному, и не потому, что он, якобы, убил сына. Именно этого не может простить советская элита Сталину. В обоих случая следовал рывок, и оба эти рывка каждый раз выводили страну вперед. В случае с Иваном Грозным это был более длинным и драматичным, со Сталиным всё произошло быстрее.

Сейчас такая же ситуация – проедено советское наследие. Единственное, в чем мы действительно продвинулись - подняли вооруженные силы, но не промышленность. К 1937-му году Советский Союз обеспечил военно-промышленную автаркию от Запада. Сейчас ни о какой автаркии речи быть не может: у нас просто появилась армия, которая может воевать, и появились те виды вооружения, которые могут быть использованы.

Сейчас опять развилка, которая упирается вот во что. После 1991-го года в российском господствующем слое оформились две группы – одну я условно называю «приказчиками», а другую «контролерами». «Приказчики» - это те, кто готов сдать страну транснациональным корпорациям хотя сейчас. «Контролеры» исходят из другого. Они живут по принципу «медведь свою тайгу не отдаст». В этом отношении они выступают представителями своей страны. Однако, у «контролеров» и у «приказчиков» есть общее – они все сторонники либерально-рыночной экономики. Если «приказчикам» это не создает проблем, то «контролерам» это создает проблемы, потому что, если ты противостоишь «приказчикам» и вступаешь в конфликт с их хозяевами, тебе нужна поддержка населения. А какая может быть поддержка, если ты проводишь те «реформы», которые рушат экономику, здравоохранение, превращающееся в здравоохранение, рушат систему образования.

Это противоречие неразрешимо. Кроме того, на него наслаивается еще одно противоречие – нарастающий конфликт с Западом, и он будет увеличиваться. При этом общество, молодежь, левеет, в моде «неосоветизм», а идеология верхов другая. Да: внешнеполитическое давление может на какое-то время сплотить людей. Но если это не будет подкреплено некими экономическими, социальными мерами внутри страны, то трудно сказать, как эта система будет развиваться.

- Иван Грозный решил эту проблему опричниной, Сталин «красным террором». Мы же говорим о Путине. Не будет ли у нашего президента искушения, привесит собачью голову и метлу новым опричникам, как было при Иване Грозном и зачистить современную элиту: заставит ее сбежать, либо отправить на лесоповал?

- На самом деле Сталин решил этот вопрос по-другому: у него не было своей опричнины, но он использовал опричный принцип чрезвычайки - натравливал одну группу на другую. Что касается террора 37-38 годов, то это к Сталину имело непростое отношение. Об этом очень хорошо написал историк Ю.Н.Жуков, рассекречены материалы, и ситуация сейчас понятна. В 36-м году Сталин попытался внести в новую Конституцию принцип альтернативности выборов. Но на своём же политбюро он проиграл: 3 голоса за него, 8 против. Логика его оппонентов была такова: если допустить альтернативные выборы, то нароможет выбрать детей помещиков, капиталистов и попов. Этого делать нельзя. Сталин проиграл, но региональные бароны, между которых Постышев, Эйхов, Хрущев - им этого показалось мало. Постышев и Эйхов пришли к Сталину и действительно потребовали квот на «изъятие» враждебных групп населения. В этой ситуации, если бы Сталин отказал, он мог бы сам оказаться на Лубянке. Сталин выбрал асимметричный ответ: «Вы хотите террора? Хорошо, будет вам террор. Вы запустите эту машину по низам, а я по верхам».

Террор 37-38 годов – это два процесса: массовый процесс, который запустили региональные бароны, и процесс по верхам, который запустил Сталин. Как только Сталин своих целей добился, террор был свернут, Берия заменил Ежова, и началась «бериевская оттепель».

Возвращаясь к нынешней ситуации, нужно сказать следующее. Для того, чтобы реализовать то, что сделали в свое время Иван Грозный и Сталин, нужно иметь 3 вещи: первое, нужно иметь репрессивный аппарат; второе, нужно иметь идеологию, иначе, все репрессии выльются в бандитизм; третье, нужно иметь массовую социальную опору.

По поводу третьего пункта. Социальной базы для этого у нас не было. Но усилиями граждан либерастов (реальный либерализм в мире умер в 1910 – 1920-е годы), у нас появился слой городских низов, на который можно опереться. Появилась масса недовольного населения, между которых и распространяются эти неосоветские левые идеи. Репрессивный аппарат создать можно, но нужна идеология – ради чего все это делается. Её нет, а как без идеологии?

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