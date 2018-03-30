У генерального прокурора Юрия сорвалась поездка в .

Несколько источников "" независимо друг от друга сообщили, что во вторник, 27 марта, в Амстердаме главе Генеральной прокуратуры (ГПУ) не дали сесть в самолет в Нью-Йорк, передает .

Причиной якобы была аннулированная американская виза.

направлялся в Америку, делая пересадку в столице Нидерландов.

Такую же информацию обнародовал на своей странице в Фейсбуке руководитель партии "Народный контроль", народный депутат Дмитрий Добродомов (внефракционный). Его сообщение сразу же и не слишком вежливо прокомментировал сам генпрокурор. "Клиника там у вас без Мишико", - написал , судя по всему, имея в виду экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, высланного из Украины.

В ответ депутат предложил "генеральному" прямо опровергнуть информацию о поездке, однако этого не сделал. Не ответил он также на аналогичную просьбу "Страны" под сообщением на своей странице в Фейсбуке.

В комментарии изданию пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган утверждала, что не собирался в командировку за океан, и визу ему не аннулировали (позже она написала в комментариях на странице Добродомова, что у десятилетнее согласие на въезд в США).

"Генпрокурор находится на рабочем месте", - уточнила она.

В Амстердаме нелетная погода

Тем не менее, собеседники "Страны" настаивают на своей правоте.

По словам источника в силовых структурах, полетел на встречу с некими лоббистами продвигать в тамошних политических кругах свое назначение премьер-министром Украины.

Подтверждая цель поездки , еще один парламентарий, вхожий на Банковую, уверяет, что неудача генпрокурора с Америкой – это часть политической игры, за которой, по версии депутата, стоит сам президент .

"Он (Порошенко – Прим.Ред.) дал ему людей (организаторов поездки – Прим.Ред.), понимая, что через этот канал будет проблема. Он ведет его морковкой премьерства. Но это вранье: американцы не хотят сдавать Гройсмана (глава действующего Кабинета – Прим.Ред.). А Петру нужно привязать окончательно к себе", - прокомментировал на правах анонимности депутат.

Другой депутат говорит, что случай с - показатель общего ухудшения отношения ко всей команде президента. И, мол, генпрокурор не последний пример подобного отношения.

К слову, история имела место в декабре прошлого года. так и не появился на Глобальном форуме по возврату активов в Вашингтоне. Не было на официальном открытии и его заместителей Дмитрия Сторожука и Евгения Енина.

В итоге украинскую сторону представлял… посол , но не руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, которые также присутствовали на форуме.

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