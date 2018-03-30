|В Сети опубликовали фото разорванной в клочья самоходной установки «армии ЛНР»
|30.03.2018 08:27
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Местные жители гадают, что могло стать причиной «поломки»?
В социальных сетях опубликованы кадры военный машины «армии Луганской народной республики».
Эта техника больше не несет смертельную угрозу для украинских военных и мирных жителей прифронтовых районов Донбасс – она не подлежит восстановлению.
Фото опубликовал блогер Necro Mancer в Twitter. Речь, вероятно, идет о самоходной установке «Гвоздика».
Новость не осталась без внимания пользователей.
«По виду похоже, что поломалось?», — комментирует остроумный читатель.
Другой пользователь напоминает о подобном происшествии, случившемся ранее в Горловке («ДНР»).
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