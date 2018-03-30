Местные жители гадают, что могло стать причиной «поломки»?

В социальных сетях опубликованы кадры военный машины «армии Луганской народной республики».

Эта техника больше не несет смертельную угрозу для украинских военных и мирных жителей прифронтовых районов Донбасс – она не подлежит восстановлению.

Фото опубликовал блогер Necro Mancer в Twitter. Речь, вероятно, идет о самоходной установке «Гвоздика».

Новость не осталась без внимания пользователей.

«По виду похоже, что поломалось?», — комментирует остроумный читатель.

Другой пользователь напоминает о подобном происшествии, случившемся ранее в Горловке («ДНР»).

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира