Причиной отзыва автомобилей в Tesla указали возможную коррозию болтов в гидроусилителе руля. Tesla отзывает тысячи автомобилей Фото: tesla.com Причиной отзыва автомобилей в Tesla указали возможную коррозию болтов в гидроусилителе руля. Особую опасность проблема представляет в регионах с холодным климатом. Компания отзывает электрокары, произведенные до апреля 2016 года.В Tesla подчеркнули, что пока не было аварий по причине коррозии.Tesla – американская компания из Кремниевой долины, которую основал предприниматель Илон Маск. Она ориентированная на производство электромобилей и солнечных панелей. Названа в честь всемирно известного электротехника и физика Николы Теслы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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