Причиной отзыва автомобилей в Tesla указали возможную коррозию
болтов в гидроусилителе руля. Tesla отзывает тысячи автомобилей
Фото: tesla.com Причиной отзыва автомобилей в Tesla указали
возможную коррозию болтов в гидроусилителе руля. Особую
опасность проблема представляет в регионах с холодным
климатом. Компания отзывает электрокары, произведенные до
апреля 2016 года.В Tesla подчеркнули, что пока не было аварий
по причине коррозии.Tesla – американская компания из
Кремниевой долины, которую основал предприниматель Илон Маск. Она
ориентированная на производство электромобилей и солнечных панелей.
Названа в честь всемирно известного электротехника и физика Николы
Теслы.
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