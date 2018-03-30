Президент США Дональд Трамп анонсировал завершение военной операции в Сирии после разгрома террористической группировки “Исламское государство”. Об этом он заявил 29 марта, выступая в Ричфилди (штат Огайо), передает со ссылкой на Politico.

“Мы выбиваем дух с ИД, мы пойдем из Сирии очень скоро. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом”, — сказал хозяин Белого дома.

Американский руководитель пообещал, что группировка полностью потеряет всю занятую территорию. “Но мы собираемся идти оттуда очень скоро, вернуться в свою страну, которой мы принадлежим, в которой хотим быть”, — резюмировал президент.

Сама речь Трампа была посвящена его инфраструктурном плана на общую сумму в 1,5 трлн долларов. Глава государства при этом раскритиковал своих предшественников за то, что они потратили 7 трлн долларов на Ближнем Востоке.

Во время регулярного брифинга в Госдепартаменте журналисты попросили начальника пресс-службы ведомства Хизер Нойерт прокомментировать слова Трампа. “Могу только сказать, что я не видела высказываний президента по этому поводу”, — ответила она. В целом, напомнила Нойерт, действующая власть призывает другие страны делать больше для решения кризисов в мире. При этом Нойерт неизвестно о каких-либо изменения политики Вашингтона в отношении Сирии.

Напомним, в результате авиаудара, в котором обвиняют сторонников режима Башара Асада, в одном из бомбоубежищ в блокированном пригороде сирийской столицы Дамаска — Восточной Гуте сгорели заживо 37 человек.

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