Снег в Украине может выпасть и в апреле. 2-3 апреля Украина будет находиться под влиянием холодного циклона.

Об этом в комментариях "" рассказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, передает .

"Люди почувствуют существенное похолодание во всех регионах. В западных областях будет дождь с мокрым снегом в ночь со 2 на 3 апреля и весь день 3 апреля. Ночью ожидается около нуля градусов, а дневная температура составит около 5 градусов тепла. Также в эти дни будет сильный северо-западный порывистый ветер 10-15 м/с", - отметил Билык.

Но уже с 4 апреля настоящее весеннее тепло доберется и до Украины. Об осадках 2 апреля также сообщает народный синоптик Леонид Горбань.

"Но это будет не такой снег, как сегодня. Будет немножко снега с дождем плюс добавится еще и ветер", - подчеркнул Горбань.

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