Бывший депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев рассказал о характере и нынешнем психологическом состоянии президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает издание «Гордон», информирует svodka.net.

Политик уверен, что поведение Путина указывает на его одиночество, которое становится все более глубоким.

«Человек такого склада по-настоящему близких людей не имеет. Есть сравнительно близкие, с которыми он может расслабиться, когда они рядом. Но этот человек долго одинок. Чем дальше, тем более одиноким он становится. Развод, например, стал следствием именно этого. Закрепление факта одиночества, которое становится самодовлеющим. Тучей, которая на него давит. Думаю, это очень некомфортное состояние», — уверен Пономарев.

При этом Путин не является интеллектуалом и не имел возможности развить в себе это качество, ведь никогда не занимался творческой работой.

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«Он вообще не интеллектуал. Он тактик. При этом весь его управленческий опыт – это опыт исключительно государственной бюрократической деятельности. Даже его служба в КГБ – это не то, что мы по-настоящему подразумеваем под службой в КГБ», — считает Пономарев.

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