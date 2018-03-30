В Харькове неизвестные применили автоматическое оружие, в результате чего двое мужчин 32 и 38 лет с огнестрельными ранениями были доставлен в больницу, но медики констатировали смерть одного из пострадавших. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает

По словам правоохранителей, около 23:00 29 марта, в дежурную часть Слободского отдела полиции поступило сообщение о том, что на перекрестке улицы Ньютона и проспекта Льва Ландау слышны звуки выстрелов. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы и эксперт-криминалист.

Предварительной проверкой установлено, что 29 марта 2018 года в одном из ресторанов отдыхала группа людей в количестве примерно 10 человек. Когда они вышли из развлекательного заведения, к компании неожиданно подошли несколько неизвестных, которые открыли стрельбу из оружия. В результате один из мужчин получил огнестрельное ранение головы, другой - ноги. Также пулями поврежден автомобиль "Тойота". Нападавшие с места происшествия скрылись, бросив оружие. По городу была безотлагательно введена полицейская операция "Сирена", - рассказали в полиции

Факт события внесены в Единый список досудебных расследований по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас работники полиции принимают комплекс неотложных мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к ней.

Как сообщал ночью в Харькове неизвестные расстреляли группу людей возле ресторана. Один человек погиб.

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